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الذهب يرتفع في البورصات العالمية بفضل توقعات بشأن الفائدة

11:02 ص الجمعة 10 سبتمبر 2021
الذهب يرتفع في البورصات العالمية بفضل توقعات بشأن الفائدة

الذهب يرتفع في البورصات العالمية

القاهرة - مصراوي:

تجاوز الذهب مستوى 1800 دولار اليوم الجمعة، مدعوما برهانات على أن البنوك المركزية قد تبقي أسعار الفائدة منخفضة نسبيا لدرء المخاطر المستمرة على النمو.

لكن ارتفاع الدولار بشكل عام، مع سعي المستثمرين استقاء مؤشرات بشأن توقيتات الجدول الزمني لتقليص التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أبقى الذهب في طريقه لتراجع أسبوعي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1800.40 دولار للأونصة بحلول الساعة 0732 بتوقيت غرينتش.

وبانخفاضه 1.4% منذ بداية الأسبوع، فهو يتجه لأول انخفاض له في خمسة أسابيع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1802.10 دولار.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس.بي.آي أست مانجمنت إن شراء الذهب يظل متواصلا عند انخفاض السعر لأن البنوك المركزية ليست في عجلة من أمرها لرفع أسعار الفائدة.

وقال "النمو لا يزال حقا مصدر قلق كبير للبنوك المركزية".

ارتفاع الذهب البورصات العالمية عقود الذهب الآجلة

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