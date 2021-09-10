اليوم.. تشييع جنازة رجل الأعمال الراحل محمود العربي من مسجده بالمنوفية

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت مجموعة العربي، تشييع جنازة رجل الأعمال الراحل محمود العربي، اليوم الجمعة، عقب صلاة الجمعة.

ورحل شهبندر التجار، رئيس مجلس إدارة شركة العربي جروب عن عالمنا أمس الخميس، عن عمر يناهز 89 عامًا.

وولد محمود العربي عام 1932 وأسس عضو البرلمان السابق مجموعة شركات العربي عام 1964 لتصبح واحدة من أكبر شركات صناعة الأجهزة الكهربائية في مصر والمالكة لتوكيلات عدة لشارب وتوشيبا وسيكو وغيرها.

كما أطلق محمود العربي إنتاج أول مجموعة صناعات منزلية وطنية متطورة، كما ساهم في خلق حوالي نحو 40 ألف فرصة عمل، وساهم في العديد من الأعمال الخيرية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.

وستشيع الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة بمسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون محافظة المنوفية، وسيكون العزاء يوم الأحد القادم الموافق 12 سبتمبر 2021 بعد صلاة المغرب ، بمسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم - القاهرة .

وقالت الشركة ناعي مؤسسها، إنه "كان نموذجًا مشرفا للعطاء وحب الناس، وكان رحمه الله محل تقدير واحترام كل المصريين، وكان لنا نعم الأب والقائد الراشد الذي ستبقى سيرته العطرة وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجا فريدا تقتدي به الأجيال القادمة ، وستبقى أعماله الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان، نسأل الله العلي القدير أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى ويجزيه بالإحسان إحسانًا، وأن ينزله منزلًا مباركا والله خير المنزلين.

إنا لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شئ عنده بأجل مسمى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا".