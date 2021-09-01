تحالف "أوراسكوم" و"سيمنس" يوقع عقدا بـ4.5 مليار دولار لبناء القطار الكهربائي فائق السرعة

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون أن شركتها التابعة، أوراسكوم للإنشاءات، وقعت اليوم الأربعاء، بالشراكة مع شركتي سيمنس للنقل (Siemens Mobility) والمقاولون العرب، عقداً مع الهيئة القومية للأنفاق (NAT) لتصميم وبناء وتشغيل وصيانة أول منظومة متكاملة لقطار فائق السرعة في مصر على مدى 15 عاما.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن إجمالي قيمة العقد يبلغ حوالي 4.5 مليار دولار، ويشمل نطاق الأعمال للتحالف فيما بين الشركة وشركة المقاولون العرب أعمال السكة الحديد، والإشارات والتوصيلات العلوية، ونظام الاتصالات ومحطات الطاقة الفرعية، بينما يشمل نطاق الصيانة أعمال السكة الحديد ونظام الاتصالات لمدة 15 عاماً.

ويغطي العقد الذي تم توقيعه اليوم خط سكة حديد رئيسي مكهرب فائق السرعة بطول 660 كيلومترا سيربط مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر الأبيض المتوسط، وفقا للشركة.

وأضافت أن التحالف بتنفيذ هذا المشروع على أساس (EPC + Finance) حيث يساعد التحالف في هيكلة وترتيب التمويل للمشروع نيابة عن العميل، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق المالي في عام 2022.

وذكرت الشركة أن هذا المشروع يعزز تركيز شركة أوراسكوم للإنشاءات على تنفيذ مشاريع ضخمة لها تأثير إيجابي مباشر على البنية التحتية والاقتصاد في مصر، ويوفر التحالف بشكل مباشر أكثر من 15 ألف فرصة عمل في مصر، بالإضافة إلى 3800 وظيفة من الموردين المصريين بشكل غير مباشر من خلال الاقتصاد المصري.

وأوضحت أنه تماشياً مع الجهود المبذولة للتحول إلى التنمية المستدامة، سيقلل النظام الكهربائي بالكامل من استخدام الطاقة الأولية والتلوث العام للهواء عن طريق خفض انبعاثات الكربون بنسبة 70%، مقارنة بالانبعاثات الحالية من السيارات والحافلات.

وقالت الشركة إن الخط سينقل أكثر من 30 مليون شخص سنويًا ويقلص نسبة قدرها 50% من وقت السفر، وسيربط الخط أيضاً بين الموانئ البحرية والجافة، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة حركة الشحن وزيادة الشحنات المنقولة على القضبان بنسبة 15%.

بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق بين الهيئة القومية للأنفاق والتحالف لمناقشة الاتفاقيات بشأن خطين آخرين للسكك الحديدية فائقي السرعة، مما يزيد طول شبكة السكك الحديدية الجديدة لتصل إلى 1800 كيلومتر، وفقا للشركة.

وسيربط الخطان الإضافيان منطقة القاهرة الكبرى ابتداءً من مدينة 6 أكتوبر على طول نهر النيل حتى محافظة أسوان والأقصر عبر الغردقة مرورا إلى مدينة سفاجا، بحسب البيان.

وأضافت الشركة أن هذا المشروع الهام سيضاف إلى سجل شركة أوراسكوم للإنشاءات الحافل في قطاع النقل والذي يشمل المونوريل والقطار الكهربائي والسكك الحديدية والمترو، كما أنه يعزز مكانة شركة أوراسكوم للإنشاءات كشريك رائد في المشروعات الضخمة في مصر.

وعلق المهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، قائلاً: "نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا المشروع التاريخي، نحن فخورون أيضاً بمواصلة تعاوننا الناجح مع وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق NAT وشركائنا على المدى الطويل سيمنز للنقل Siemens Mobility والمقاولون العرب".

وأضاف: "تتمثل استراتيجيتنا في العمل على المشروعات التي تعمل بشكل مباشر على تطوير البنية التحتية في مصر. وعلى الأخص سيكون لهذا المشروع المستدام أثر بيئي في تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 70% مقارنة بالوسائل التقليدية".