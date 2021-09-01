صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.48% إلى مستوى 11197 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.95%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.81%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات أمس بنسبة 0.17% إلى مستوى 11143 نقطة.