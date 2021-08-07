وزيرة التجارة والصناعة تتفقد 3 مصانع بمنطقة قفط الصناعية في قنا

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قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن الوزارة حريصة على جذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية للاستثمار في قطاع الصناعة مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية و المكون التكنولوجي المرتفع.

جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة لعدد من المصانع في إطار زيارتها لمنطقة قفط الصناعية بمحافظة قنا، بمرافقة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وعدد من القيادات الحكومية.

وقالت في بيان صحفي اليوم السبت إن القيادة السياسية تولي قطاع الصناعة اهتماماً كبيراً خاصة وأنه يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع المنتج الوطني ومنحه الأفضلية في كافة المشروعات التي تنفذها الحكومة ومن بينها مشروعات مبادرة حياة كريمة إلى جانب التوسع في تصنيع مستلزمات الإنتاج لتقليل فاتورة الواردات.

مشيرة إلى حرص الحكومة على تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين الراغبين في إنشاء مشروعات جديدة تعزز من تنافسية الصناعة المصرية وتوفر المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وتضمنت زيارة الوزيرة تفقد مصنع طائر الفنيق لدرفلة الحديد المقام على مساحة 62 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات مصرية تبلغ 750 مليون جنيه، حيث يجرى حاليا إنهاء إجراءات تشغيل المصنع لبدء العملية الانتاجية خلال الفترة القريبة المقبلة.

كما تفقدت جامع شركة A.R.E جروب للطاقة المتجددة المتخصص في تصنيع الألواح والخلايا والسخانات الشمسية والزجاج الشمسي بإجمالي استثمارات مصرية وعربية مشتركة تبلغ 203 مليون جنيه وتصدر الشركة بنحو 12 مليون جنيه وتوظف نحو 80 شخص، وتضم الشركة 4 مصانع منها 3 مصانع تم إنشاؤها وتشغيلها وجاري تجهيز المصنع الرابع الذي يقوم بتصنيع الخلايا من مرحلة الويفر سيليكون وهو المصنع الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

كما شملت جولة وزيرة التجارة والصناعة تفقد مصنع المتحدة للغازات المتخصص في تعبئة أسطوانات الأكسجين، باستثمارات تصل الى نحو 1.5 مليون جنيه.