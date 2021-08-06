الذهب ينخفض 10 جنيهات في مصر خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتراجع سعر الجرام نحو 10 جنيهات.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع 10 جنيهات، ليسجل 788 جنيهًا مقابل 798 جنيهًا أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 675.4 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 900.6 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

هبط الذهب الجمعة 6 أغسطس، ليقبع قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأونصة، إذ تعرض لضغوط من الدولار الأقوى في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية لاستقاء مؤشرات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسات.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1799.46 دولار للأونصة، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1802.50 دولار.

وبدأت المخاوف حيال الخفض التدريجي للتحفيز، بعد أن قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الشروط لزيادة أسعار الفائدة قد تُلبى في أواخر 2022، وإن الفيدرالي قد يبدأ في تقليص برنامجه لشراء الأصول هذا العام.

وقال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الفدرالي إنه يرى احتمالا لخفض السياسة التيسيرية في وقت أقرب مما يتوقع البعض، بالنظر إلى تقدم التعافي الاقتصادي وتحسن سوق العمل.