خسائر حادة في أسعار الذهب العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع
09:38 ص السبت 07 أغسطس 2021
القاهرة- وكالات:
هوت أسعار الذهب العالمية بنسبة 2.29% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.
ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج انخفض سعر أوقية الذهب إلى 1763 دولارًا بتراجع قيمته 41.3 دولار، عن بداية الجلسة.
واليوم والغد العطلة الأسبوعية بالبورصات العالمية.
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