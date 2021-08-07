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خسائر حادة في أسعار الذهب العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع

09:38 ص السبت 07 أغسطس 2021
خسائر حادة في أسعار الذهب العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع

أسعار الذهب العالمية

القاهرة- وكالات:

هوت أسعار الذهب العالمية بنسبة 2.29% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج انخفض سعر أوقية الذهب إلى 1763 دولارًا بتراجع قيمته 41.3 دولار، عن بداية الجلسة.

واليوم والغد العطلة الأسبوعية بالبورصات العالمية.

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