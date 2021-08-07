خسائر حادة في أسعار الذهب العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع

القاهرة- وكالات:

هوت أسعار الذهب العالمية بنسبة 2.29% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج انخفض سعر أوقية الذهب إلى 1763 دولارًا بتراجع قيمته 41.3 دولار، عن بداية الجلسة.

واليوم والغد العطلة الأسبوعية بالبورصات العالمية.