تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و26 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و75 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيها، واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 85 و165 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السمك البوري بين 50 و58 جنيها.