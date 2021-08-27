أسعار الذهب تعود للصعود في مصر والجرام يرتفع 5 جنيهات اليوم

كتبت – شيماء حفظي:

عادت أسعار الذهب للصعود في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما ارتفع سعر الخام عالميا.

وكان الذهب تراجع في مصر بتعاملات أمس، قبل أن يعود للارتفاع اليوم، ليسجل سعر الجرام زيادة نحو 5 جنيهات حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى نحو 790 جنيها، مقابل نحو 785 جنيها أمس.

وارتفع سعر الجرام من الذهب عيار 18 إلى 677 جنيها، وعيار 24 إلى 902.9 جنيه، وقيمة الذهب في الجنيه إلى 6320 جنيهًا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب فوق 1800 دولار، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن وانخفاض الدولار قبل كلمة لرئيس البنك المركزي الأمريكي ستخضع للفحص لاستقاء مؤشرات عن تقليص التحفيز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1802.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش.

وظل المعدن الأصفر فوق 1800 دولار في معظم السبعة أشهر المنتهية في فبراير من العام الجاري، لكنه أخفق في البقاء فوق ذلك المستوى منذ ذلك الحين. لكن الأسعار مرتفعة بنحو 1.3% في الأسبوع، في أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1807 دولارات.

ونزل مؤشر الدولار 0.1%، مما عزز جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات. وتتجه العملة الأميركية صوب انخفاض أسبوعي.