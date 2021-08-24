39 مرشحًا وتظلم من الاستبعاد.. كواليس انتخاب مجلس إدارة جديد لـ "مصر المقاصة"

كتبت – شيماء حفظي:

يترقب مساهمو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، اجتماع الجمعية العامة العادية منتصف سبتمبر المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد، لمدة 3 سنوات.

ودعت الشركة، لاجتماع الجمعية، يوم 15 سبتمبر 2021، لاختيار مجلس الإدارة الجديد للفترة 2021 وحتى 2024، وذلك من بين 39 مرشحًا بينهم 4 متنافسين على منصب رئيس مجلس الإدارة.

المرشحون للمنافسة

وافق مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، الأسبوع الماضي، على القائمة النهائية للمرشحين لخوض انتخابات مجلس إدارتها، وشملت القائمة كلا من علاء الدين عامر، رئيس المقاصة الحالي، وأشرف الضبع، وشريف إسماعيل نبيه، ووليد عماد الدين سلطان على منصب رئيس المجلس.

وتضمنت القائمة، 6 مرشحين لتولي منصب العضو المنتدب، وهم شيرين فتحي علي، وياسر محمود راشد، وأسامة علي مراد، وهشام السيد مبروك، وعبداللطيف حسن شريف، وخالد راشد.

كما يتنافس على عضوية مجلس الإدارة دون تولي العضو المنتدب، 11 مرشحًا هم لميس على نجم، وهشام أحمد يوسف، والدكتور خالد سري صيام، وشاهيناز نبيل فوده، والدكتور أشرف إسماعيل جندية، وأشرف محمد بهي الدين، ومشهور أحمد خليل، وسالي رفعت أحمد، والدكتورة مرفت حسين العزب، ورامي إبراهيم عكاشة، وعلا موسى المندوه.

وفيما يتعلق بالترشح لعضوية مجلس الإدارة لتمثيل مجموعات المساهمين في شركات السمسرة، يتنافس كل من محمد فتح الله السيد، ومحمد عبدالهادي، وأحمد سيد إبراهيم، وعصام عبد الحفيظ سلام، وفارس محمد حسن، وهدى مبروك الطنايحي، وعزة سيد عبدالرحمن، وأحمد عبدالحليم العروسي، ومحمد فاروق مسعود، ومعتز حسن عبدالمنعم، وأسامة شومان.

وعلى صعيد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لتمثيل مجموعات المساهمين في أمناء الحفظ جاء، محمد علي ليحه، وأحمد إكرام مصطفى، وهشام محمد منصور، ورنا خضر، ووائل وجيه لبيب، وهشام فاروق شاهين، وهيثم محمد.

تظلم المستبعدين

أعلنت الشركة، قائمة المستعبدين من الانتخابات، وتضمنت اللواء محمد عبدالسلام، وأشرف شوقي السيد، وأحمد مصطفى، وكانوا مرشحين على منصب رئيس المجلس.

كما تم استبعاد صلاح صبري أبو علم، و مدحت نافع من الترشح لعضوية المجلس، ومحمد مبارك، وأحمد سعد عبداللطيف من الترشح على عضوية المجلس ممن لا يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب، كما تم استبعاد رفيق جميل مطر، من الترشح لتمثيل مجموعات المساهمين.

وقال مدحت نافع، لمصراوي، إنه سيتقدم بتظلم على قرار استبعاده من الانتخابات، بعدما يتلقى سببًا من الهيئة لهذا الاستبعاد، وهو ملف يتولاه المحامي عاطف الشريف.

وبدأت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة لمالية، تلقي أوراق التظلم الأحد الماضي، وتستمر لمدة خمسة أيام عمل تنتهي يوم الخميس المقبل 26 أغسطس.

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت الشهر الماضي على مقترح الجمعية العمومية لشركة مصر المقاصة بشأن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 إلى 11 (رئيس وأعضاء) على أن يكون أغلبيتهم من ذوي الخبرة، فيما سيتم توزيع المقاعد الخمسة الباقية بواقع مقعدين لمرشحى شركات السمسرة ومقعدين لمرشحى أمناء الحفظ، ومقعد لممثل البورصة المصرية.

ما دور مصر المقاصة؟

تأسست شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية – شركة مساهمة مصرية بموجب حكم المادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بهدف القيام بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات التى تتم على الأوراق المالية بالبورصة وتطبيق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية.

وتتولى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، إتمام عمليات المقاصة والتسوية لمعاملات الأوراق المالية بالسوق المصري وما يرتبط بذلك من خدمات، وتطبيق نظام الإيداع المركزي في مصر، وإنشاء نظام القيد المركزي.

كما تتولى الشركة، مهمة إتمام تنفيذ العمليات المقررة على الأوراق نيابة عن الجهات المصدرة، وإثبات حقوق الرهن على الأوراق المالية المقيدة مركزيا، وإدارة صندوق لضمان إتمام التسويات المالية والورقية، وإدارة صندوق لتسليف الأوراق المالية، والعمل كواجهة للوسطاء العرب والأجانب في مصر، وتقديم خدمة أمناء الحفظ لبعض المؤسسات المالية، وتدريب العاملين بالسوق على الأنظمة الجديدة والأنظمة المستحدثة.

ويكون عضوًا في الشركة، كل من شركات الوساطة في الأوراق المالية، والبنوك، الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط من قبل الهيئة العامة لسوق المال، والبنوك والمؤسسات المالية التي ترغب في الاشتراك والتي تزاول نشاط الوساطة في الأوراق المالية أو نشاط أمناء الحفظ أو أعضاء التسوية.