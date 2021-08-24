ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.61% إلى مستوى 10950 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 43.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 35.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 7.6 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة قفز في نهاية تداولات أمس بنسبة 1.81% إلى مستوى 10884 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.