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ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

09:58 ص الثلاثاء 24 أغسطس 2021
ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

أسعار السمك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و25 جنيها.

وصعد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و80 جنيها، كما صعد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 50 و60 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

وظل سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا ليتراوح بين 85 و165 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

أسعار السمك سوق العبور السمك البلطي الكابوريا

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