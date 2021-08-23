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مشتريات المصريين تقفز بالبورصة 1.8% بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

03:01 م الإثنين 23 أغسطس 2021
مشتريات المصريين تقفز بالبورصة 1.8% بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 1.81% إلى مستوى 10884 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.74%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.52%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 57.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 49.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 7.7 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات أمس بنسبة بلغت 1.09% إلى مستوى 10690 نقطة.

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