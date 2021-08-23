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أسعار الذهب في مصر تصعد خلال تعاملات اليوم الاثنين

12:36 م الإثنين 23 أغسطس 2021
أسعار الذهب في مصر تصعد خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وزاد الجرام جنهين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 785 جنيهًا مقابل 783 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 673 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 897 جنيهًا، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6280 جنيهًا.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.40%، ووصل سعر الأوقية إلى 1788.3 دولار في الساعة 12:20 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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