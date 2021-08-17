أسعار الذهب في مصر ترتفع 4 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد سعر الجرام 4 جنيهات مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 786 جنيهًا مقابل 782 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 674 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 898 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6288 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.37%، ووصل سعر الأوقية إلى 1793.9 دولار في الساعة 12:22 ظهرًا بتوقيت القاهرة.