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أسعار الكهرباء والطعام تصعد بالتضخم الشهري 1% في يوليو

10:06 ص الثلاثاء 10 أغسطس 2021
أسعار الكهرباء والطعام تصعد بالتضخم الشهري 1% في يوليو

أسعار الكهرباء

كتبت-ياسمين سليم:

قادت مجموعة الطعام والشراب والكهرباء معدل التضخم الشهري للارتفاع في شهر يوليو الماضي، مسجلا 1% مقابل شهر يونيو الماضي.

وكان التضخم الشهري لشهر يونيو الماضي انخفض 0.3% مقارنة بشهر مايو الماضي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء فإن ارتفاع أسعار مجموعة الطعام ساهم بنسبة 0.6% في زيادة التضخم الشهري خلال يوليو.

وقال الجهاز إن ارتفاع أسعار الطعام جاء نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.2%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 1.1%، ومجموعة الدخان بنسبة 1.7%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.9%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.2%.

وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.4%، خلال شهر يوليو مقارنة بمايو.

كما ارتفع التضخم الشهري إلى 1% لإجمالي الجمهورية خلال شهر يوليو الماضي مقابل انخفاض 0.3% في شهر يونيو.

أسعار الكهرباء الطعام التضخم الشهري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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