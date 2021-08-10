بعد تراجع كبير.. أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
عادت أسعار الذهب العالمية للارتفاع بعد هبوط كبير أمس بنسبة بلغت 0.38% في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.
ووفقا لبيانات الوكالة زاد سعر أوقية الذهب إلى 1736.6 دولارًا بارتفاع قيمته 6.6 دولار، في الساعة 9:13 صباحا بتوقيت القاهرة.
وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1729.9 دولار.
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