بعد تراجع كبير.. أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب العالمية للارتفاع بعد هبوط كبير أمس بنسبة بلغت 0.38% في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

ووفقا لبيانات الوكالة زاد سعر أوقية الذهب إلى 1736.6 دولارًا بارتفاع قيمته 6.6 دولار، في الساعة 9:13 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1729.9 دولار.