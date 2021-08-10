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بعد تراجع كبير.. أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:11 ص الثلاثاء 10 أغسطس 2021
بعد تراجع كبير.. أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب العالمية للارتفاع بعد هبوط كبير أمس بنسبة بلغت 0.38% في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

ووفقا لبيانات الوكالة زاد سعر أوقية الذهب إلى 1736.6 دولارًا بارتفاع قيمته 6.6 دولار، في الساعة 9:13 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1729.9 دولار.

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