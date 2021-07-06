أسعار الأسمنت ترتفع 50 جنيهًا للطن بعد قرار خفض الإنتاج

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر طن الأسمنت ارتفع ببعض الشركات بالأسواق بقيمة تصل إلى 50 جنيها للطن على أن يتم التطبيق من بداية الغد الأربعاء.

وأرجع الزيني زيادة الأسعار إلى قرار تخفيض حجم الإنتاج في 23 شركة للأسمنت اليوم.

وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارا اليوم الثلاثاء بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.

وتضمن القرار، الذي حصل مصراوي على نسخة منه اليوم الثلاثاء، أنه بفحص سوق صناعة الأسمنت البورتلاندي في مصر تبين أن الاتفاق محل القرار ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبلغ سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بشركة أسمنت سيناء العادي المعبأ بين 950 جنيها وألف جنيه للطن، وسعر الأسمنت السائب بين 750 و770 جنيها، وفقا لقول الزيني.

وسجل سعر طن الأسمنت شركات السويس للأسمنت تسليم أرض المصنع بين 950 جنيها وألف جنيه، بحسب رئيس الشعبة.

وأضاف الزيني، أن هناك زيادة أخرى مترقبة لسعر طن الأسمنت بشركة أسمنت سيناء والسويس للأسمنت خلال منتصف الشهر الجاري.

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