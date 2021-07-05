تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين لليوم الثاني على التوالي، عند نفس أسعار أمس، على الرغم من ارتفاعها عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 780 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 669 جنيهًا، وعيار 24 نحو 891 جنيهًا، والجنيه الذهب 6240 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 3.8 دولار، بنسبة صعود قدرها 0.22%؛ ليسجل 1791.1دولار، في الساعة 12:12 دقيقة ظهرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.