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تراجع كبير لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت

12:49 م السبت 31 يوليه 2021
تراجع كبير لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الذهب اليوم السبت 4 جنيهات في الجرام، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم إلى 794 جنيهًا مقارنة بـ 798 جنيهًا أمس.

وتراجع سعر الجرام عيار 18 إلى 680 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 908 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 6384 جنيهًا.

وعالميا، تراجع سعر أوقية الذهب بنسبة 0.76% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.

وسجل سعر أوقية الذهب 1814.1 دولار في نهاية تداولات أمس، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب عيار 21

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