ارتفاع ملحوظ لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس، وزاد الجرام 6 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 794 جنيهًا مقابل 788 جنيهًا أمس.

ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 681 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 907 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 6352 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة بلغت 0.83% خلال تعاملات اليوم؛ ليسجل سعر الأوقية 1822.2 دولار في الساعة 12:38 ظهرًا بتوقيت القاهرة.