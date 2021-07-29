إيتيدا تتوقع تضاعف حجم الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية خلال 2021

كتب- علاء حجاج:

قال عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" إن الهيئة تتوقع تضاعف حجم الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة المصرية هذا العام حيث نجحت في اقتناص نسبة 26% من عدد الصفقات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة تتخطى 190 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي فقط.

وبحسب بيان من هيئة إيتيدا اليوم الخميس، أضاف محفوظ أن هذه الاستثمارات خلال النصف الأول تعادل ما حصدته الشركات الناشئة المصرية خلال العام الماضي بأكمله.

جاء ذلك خلال مشاركة محفوظ في فاعليات منتدى "نحو خلق بيئة مواتية لرأس المال الاستثماري والشركات الناشئة في مصر"، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

وذكر محفوظ أن حجم الاستثمارات بالشركات الناشئة المصرية حقق نموا ملحوظا خلال عام 2020 بنسبة 30% وبمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 100% خلال الفترة من 2015-2020، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف حجم الاستثمار والصفقات خلال العام الجاري.

وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية في الشركات المصرية الناشئة تُمثل نسبة 32% من إجمالي الاستثمارات، وتليها الإمارات العربية المتحدة (بنسبة 21%)، والمملكة العربية السعودية (18%) مما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي وصناديق رأس المال المخاطر العالمية في مناخ ريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة المصرية.

وأكد محفوظ الدور الهام الذي يلعبه قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال حيث أصبح يمثل أحد أهم المحركات الرئيسية للاقتصادات المتقدمة أو النامية، لمساهمته بقوة في خلق فرص العمل وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات والتحديات المجتمعية، بالإضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتدويرها.

ويهدف المنتدى إلى إلقاء الضوء على أفضل الممارسات حول حوكمة رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار في الشركات الناشئة بما يعزز من مناخ ريادة الأعمال، وكذلك تحديد أولويات التطوير والتعديلات التشريعية اللازمة والخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال لتحقيق الاستفادة القصوى من نمو وازدهار قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة وانتشار الفكر الريادي في مصر.

وشارك في المنتدى كلٌ من المهندس عمرو محفوظ، وليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وهيرمان تيل رئيس مجموعة العمل بمشروع الحوكمة الاقتصادية EGA، وطارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، والدكتور حسام عثمان نائب رئيس الهيئة.

وانعقد خلال المنتدى عدة جلسات نقاشية شارك فيها الخبراء والمتخصصون وممثلو عدد من صناديق رأس المال المخاطر والجهات الحكومية والخاصة المعنية ومكاتب الاستشارات القانونية وعدد من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة المصرية.

وتبذل الحكومة المصرية جهودًا واسعة في سبيل تعزيز قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة من خلال تشجيع وجذب صناديق الاستثمار الجديدة إلى مصر، والتعديلات التشريعية، بحسب البيان.

وأشارت إيتيدا إلى جهودها في الترويج والتسويق الدولي لقطاع الشركات الناشئة، وتوفير برامج ومبادرات قومية على أعلى مستوى لبناء القدرات الرقمية للشباب المصري بشهادات عالمية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات ضخمة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات.

وتقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بصياغة استراتيجية خمسية شاملة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعظيم الاستفادة من قطاع الشركات الناشئة ووضع منظومة متكاملة للإبداع التكنولوجي وتحسين بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من صناديق رأس مال المخاطر للعمل في مصر.