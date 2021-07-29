ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة طفيفة بلغت 0.03% إلى مستوى 10771 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.27%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.98%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال جلسة أمس بنسبة طفيفة 0.06% إلى مستوى 10769 نقطة.
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