ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة طفيفة بلغت 0.03% إلى مستوى 10771 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.27%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.98%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال جلسة أمس بنسبة طفيفة 0.06% إلى مستوى 10769 نقطة.