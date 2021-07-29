Masrawy logo white

ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:12 ص الخميس 29 يوليه 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة طفيفة بلغت 0.03% إلى مستوى 10771 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.27%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.98%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال جلسة أمس بنسبة طفيفة 0.06% إلى مستوى 10769 نقطة.

البورصة مؤشر البورصة مؤشرات البورصة

الخبر التالى:

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور في تعاملات الخميس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
38

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

284128

إجمالي الإصابات

16507

إجمالي الوفيات

228836

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - شديد الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف طقس أول شهر أغسطس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا