ارتفاع الخيار والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الخيار البلدي، والكوسة، والفاصوليا، والملوخية بين 50 قرشا و8 جنيهات في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجع سعر كيلو الباذنجان 1.75جنيه، ليتراوح بين 1.25 و2.25 جنيه

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 2.75 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و5.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها، بزيادة 8 جنيهات.

الباذنجان بين 1.5 و2.25 جنيه، بتراجع 1.75 جنيه.

الفلفل الرومي بين 2.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الحامي بين 2 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 15 و35 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و22 جنيها.

المانجو الزبيدية بين 12 و18 جنيها.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.