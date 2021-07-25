تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم نحو 789 جنيهًا، وهو سعر أمس.

ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 676 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 902 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 6312 جنيها.

واليوم عطلة رسمية بالبورصات العالمية.