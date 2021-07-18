تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 792 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم 679 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 905 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.