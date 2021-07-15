البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس بنسبة بلغت 0.26% إلى مستوى 10575 نقطة.
بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.29%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.89%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد خلال جلسة أمس بنسبة 1.63% إلى مستوى 10602 نقطة.
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