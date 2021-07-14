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توقعات بتراجع أسعار الدواجن مع بداية موسم عيد الأضحى

11:53 ص الأربعاء 14 يوليه 2021
توقعات بتراجع أسعار الدواجن مع بداية موسم عيد الأضحى

أسعار الدواجن

كتبت- شيرين صلاح:

توقع عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، يتراجع الطلب على الدواجن خلال فترة عيد الأضحى.

وقال رئيس الشعبة، إن فترة عيد الأضحى وما بعدها بحوالي أسبوعين من كل عام يتراجع الطلب على شراء الدواجن من قبل الزبائن، نظرا للاتجاه إلى شراء اللحوم.


ويتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء بالمزرعة 25 جنيهًا، ويباع بالأسواق 30 جنيهًا، بحسب السيد.

وأضاف أن سعر كرتونة البيض بالمزرعة باختلاف نوعه يتراوح بين 40 و43 جنيهًا، ويباع للمستهلك بين 45 و47 جنيهًا.

وتراوح سعر الكتكوت بالمزرعة بين 4 و6 جنيهات.

وبحسب السيد، فإن سعر طن العلف يتراوح حاليا في الأسواق بين 8400 و8500 جنيه، باختلاف نوعه.

وتستورد مصر حوالي 80% من الذرة والفول الصويا المستخدمة في علف الدواجن، وفقا لقول السيد.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج
يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

شعبة الدواجن عيد الأضحى أسعار الدواجن عبد العزيز السيد غرفة القاهرة التجارية

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