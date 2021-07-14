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وزير قطاع الأعمال يبحث مع شركة "ماريوت" تعزيز التعاون في إدارة الفنادق

12:33 م الأربعاء 14 يوليه 2021
وزير قطاع الأعمال يبحث مع شركة "ماريوت" تعزيز التعاون في إدارة الفنادق

جانب من اللقاء

كتبت - شيماء حفظي:

بحث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مع سانديب واليا الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الشرق الأوسط بشركة ماريوت الدولية، تعزيز التعاون إدارة فنادق المملوكة لشركات القابضة للسياحة.

وحضر اللقاء الوفد المرافق لمسؤول ماريوت، بحضور المهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذى للشــركة القابضـــة للســياحة والفنــادق.

وعرض الاجتماع بعض الفرص المتاحة للاستثمار في المجال الفندقي والشراكة في الإدارة في ضوء الجهود الجارية لتطوير عدد من الفنادق القائمة أو إحياء أخرى تاريخية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وتناول الاجتماع أيضا مستجدات تطوير قصر مينا هاوس تحت علامة "جي دبليو ماريوت"، وكذلك استعراض معدلات الإشغال في الفنادق التابعة للشركة القابضة والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.

وزير قطاع الأعمال شركة ماريوت إدارة الفنادق هشام توفيق

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