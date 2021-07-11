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مصر للألومنيوم تثبت الأسعار خلال يوليو الجاري

01:28 م الأحد 11 يوليه 2021
مصر للألومنيوم تثبت الأسعار خلال يوليو الجاري

مصر الألومنيوم

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار الألومنيوم مستقرة بالأسواق خلال الشهر الجاري حتى الآن.

وسجل سعر طن السلك في السوق المحلي 51.150 ألف جنيه، وسعر طن السلندرات 50 ألف جنيه، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، وفقا لقول حنفي.

وكانت أسعار الألومنيوم ارتفعت خلال شهر يونيو الماضي بين حوالي ألفي و3 آلاف جنيه للطن الواحد، بحسب النوع، وذلك زيادة الخام بالبورصات العالمية.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.

وتستحوذ الشركة على نسبة 100% من السوق المحلي للألومنيوم، كما يتم تصدير حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن

مصر للألومنيوم الصناعات المعدنية اتحاد الصناعات أسعار الألومنيوم

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