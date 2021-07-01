Masrawy logo white

أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس

12:52 م الخميس 01 يوليه 2021
أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وكان سعر جرام الذهب صعد بشكل طفيف أمس نحو جنيهًا واحدًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 778 جنيهًا مقابل 773 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 667 جنيهًا، وعيار 24 نحو 889 جنيهًا، والجنيه الذهب 6232 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بنحو 4.9 دولار، بنسبة هبوط قدرها 0.28%؛ ليسجل 1857.86 دولار، في الساعة 12:23 دقيقة ظهرًا، بحسب بيانات وكالة

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24 عيار 21

الخبر التالى:

أسعار حديد التسليح تستقر بالمصانع مع بداية شهر يوليو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
251

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

579

متعافون اليوم

281282

إجمالي الإصابات

16169

إجمالي الوفيات

211384

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:النصف الثاني أشد حرارة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس يوليو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا