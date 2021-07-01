أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وكان سعر جرام الذهب صعد بشكل طفيف أمس نحو جنيهًا واحدًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 778 جنيهًا مقابل 773 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 667 جنيهًا، وعيار 24 نحو 889 جنيهًا، والجنيه الذهب 6232 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بنحو 4.9 دولار، بنسبة هبوط قدرها 0.28%؛ ليسجل 1857.86 دولار، في الساعة 12:23 دقيقة ظهرًا، بحسب بيانات وكالة