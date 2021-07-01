أسعار حديد التسليح تستقر بالمصانع مع بداية شهر يوليو

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار حديد التسليح استقرت بالمصانع مع بداية شهر يوليو الجاري.

ويأتي استقرار الأسعار مع بداية الشهر الجديد، عند نفس مستويات الشهر الماضي، بعد موجة من زيادة في سعر الطن على مدى شهر مايو.

وارتفعت أسعار حديد التسليح بمصر ٣ مرات بحوالي ألف جنيه للطن خلال شهر مايو الماضي، وذلك لزيادة سعر المعدن بالبورصات العالمية.

ووفقا لقول الزيني فإن أسعار حديد التسليح تسليم أرض المصنع تتراوح اليوم بين 13800 و14600 جنيه، ويتراوح سعر طن الحديد للمستهلك بين 14200 و14800 جنيه.

ويصل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بشركة حديد عز 14600 جنيه للطن، وسعر طن الحديد بشركة بشاي يصل إلى 14500 جنيه، بحسب الزيني.

ويصل سعر طن الحديد بشركة السويس للصلب تسليم أرض المصنع 14500 جنيه، وسعر طن الحديد بشركة مصر ستيل 14450 جنيه.

وأضاف الزيني، أن حركة البيع والشراء بسوق الحديد في حالة ركود مع زيادة المعروض منذ عدة أشهر.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.