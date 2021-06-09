"أرامكو" السعودية تصدر أول صكوك دولارية في تاريخها.. فما التفاصيل؟

كتبت- ياسمين سليم:

بدأت شركة الزيت العربية السعودية أرامكو، عملاق النفط السعودي، تسويق أول إصدار في تاريخها للصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المقومة بالدولار.

وأعلنت أرامكو أمس عن إصدار صكوك دولية بالدولار، لأول مرة في تاريخها، وقالت إنها بدأت عملية الطرح ولمدة 10 أيام تنتهي في 17 يونيو الجاري.

وذكرت الشركة أن هذه الصكوك ستكون مباشرة، وغير مضمونة دون حق الرجوع على الأصول.

والصكوك هي أوراق مالية تأتي متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعطي لحاملها ملكية حصة في مشروع منجز أو قيد الإنشاء والتطوير أو في استثمار معين، ولا بد أن تكون مرتبطة بأصول وتصدر الشركات الصكوك بهدف تمويل مشاريعها.

ويقدم مصراوي أبرز المعلومات عن الصكوك السيادية التي تطرحها أرامكو لأول مرة.

- تطرح على 3 شرائح بآجال 3 و5 و10 سنوات، بحسب وكالة بلومبرج.

- الحد الأدنى للاكتتاب في الطرح 200 ألف دولار، وعينت الشركة أرامكو 13 مديرًا محليًا ودوليًا لطرح الصكوك.

- بحسب رويترز تلقى المستثمرون المحتملون تسعيرًا استرشاديًا لشريحة 3 سنوات عند 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، وإلى 5 سنوات عند 125 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية، و10 سنوات عند 160 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية.

- طرح هذه الصكوك سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتمُّ فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

- توقعت مصادر لوكالة بلومبرج أن تستهدف جمع نحو 5 مليارات دولار، وذلك في ظل سعي الشركة لجمع سيولة للمساعدة في تمويل التزامها بتوزيع 75 مليار دولار أرباحاً على المساهمين، بعد أن تعهدت بذلك خلال طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام الأولي.

- تلقت أرامكو طلبات اكتتاب تزيد عن 30 مليار دولار، بحسب بيانات لموقع CNBC عربية.