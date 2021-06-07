أسعار البن ترتفع بالأسواق بسبب صعوده عالميًا.. وتوقعات بزيادة جديدة

كتبت- شيرين صلاح:

قال حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار البن ارتفعت بنسبة 10% منذ نهاية شهر مايو الماضي، وذلك نظرا لارتفاع أسعار الخام بالبورصات العالمية.

وأوضح رئيس الشعبة، أن السعر ارتفع في البورصة العالمية بسبب حدوث جفاف في محصول البرازيل مما نتج عنه تراجع المعروض وارتفاع الأسعار محليا، بالإضافة إلى حدوث عواصف في الهند أثرت أيضا على المعروض هناك.

ويتراوح سعر كيلو البن السادة بين 92 جنيهًا و100 جنيه مقابل 82 و90 جنيهًا قبل الزيادة، وسعر كيلو البن المحوج بين 120 و132 جنيهًا مقابل 110 جنيهات و122 جنيهًا قبل الزيادة وفقا لقول فوزي.

وتوقع رئيس الشعبة مزيدًا من الارتفاع في الأسعار خلال الفترة المقبلة، حيث تتجه الأسعار بالبورصات العالمية حاليا نحو الزيادة، مما ينتج عنه تأثير على السوق المحلي.

وبحسب فوزي تستورد مصر استهلاكها من البن من الخارج بنسبة 100%، ومن العديد من الدول مثل البرازيل، إندونسيا، وفيتنام، والهند، وكولومبيا.