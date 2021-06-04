قفزة كبيرة بأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة

كتبت- شيماء حفظي:

عادت أسعار الذهب للصعود خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد تراجع طفيف في الصباح.

وقفزت أسعار الذهب بقيمة ٦ جنيهات؛ ليرتفع جرام 21 إلى 811 جنيها، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 695 جنيهًا للجرام، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 927 جنيهًا للجرام، وبلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 4488 جنيهًا.