تراجع كبير لأسعار الذهب في أسبوع.. والجرام يفقد 8 جنيهات

كتبت- شيماء حفظي:

خسرت أسعار الذهب في مصر 8 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع، بعد تراجع أسعار الخام عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم الجمعة إلى 805 جنيهات للجرام مقابل 813 جنيهًا الجمعة الماضي.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 690 جنيهًا للجرام، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 920 جنيهًا للجرام، وبلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 6440 جنيهًا.

وعالميًا بلغ سعر أوقية الذهب في تمام الساعة 12.30 ظهرًا اليوم 1874.2 مقابل نحو 1903.7

دولار للأوقية الجمعة الماضية.