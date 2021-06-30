الاستثمار الأجنبي المباشر يتراجع 19% في 9 أشهر رغم ارتفاعه بالربع الثالث

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الاستثمار الأجنبي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي سجل تراجعا بنسبة 19.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020.

وقال البنك المركزي، في بيان عن أداء ميزان المدفوعات مساء أمس الثلاثاء، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري نحو 4.8 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019-2020.

وقال المركزي إن الاستثمارات في قطاع البترول سجلت صافي تدفقا للخارج بلغ 322.5 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020-2021 مقابل صافي تدفق للداخل 787.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي بنسبة تراجع 59.1%.

وأضاف أن صافي التدفقات الواردة بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية استقر عند نحو 5.1 مليار دولار وهو ما جاء محصلة لعدة عوامل، تتمثل في:

- زيادة صافي التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بمقدار 154.8 مليون دولار ليسجل 528.3 مليون دولار بمعدل زيادة 41.4%.

- تراجع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بمقدار 38.3 مليون دولار لتسجل 54.5 مليون دولار.

- تراجع التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 114.6 مليون دولار لتسجل 453.7 مليون دولار.

- استقرار الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة تقريبا عند نحو 4.1 مليار دولار.

وكشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري إلى نحو 1.43 مليار دولار مقابل 970.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 459.2 مليون دولار بنسبة 47.3%.

بينما تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثالث على أساس ربع سنوي بقيمة 322.5 مليون دولار بنسبة 18.4% مقارنة بما سجله في الربع الثاني بقيمة 1.75 مليار دولار.