انخفاض الفلفل والليمون.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار بعض أصناف الخضروات

والفاكه خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء في سوق الحملة بالعبور.

وانخفضت أسعار الفلفل الرومي والفلفل الحامي والليمون البلدي، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويقدم "مصراوي" أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.7 جنيه.

البطاطس بين 4.5 و5.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و 4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الملوخية بين 2.5 و5.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و 14 جنيها، بانخفاض 50 قرشا.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو السكري بين 10 جنيهات و18 جنيها.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها