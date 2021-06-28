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اليوم.. صندوق النقد يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن المراجعة الأخيرة لقرض مصر

10:54 ص الإثنين 28 يونيو 2021
اليوم.. صندوق النقد يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن المراجعة الأخيرة لقرض مصر

صندوق النقد الدولي

كتبت-ياسمين سليم:

يعقد صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي ومشاورات المادة الرابعة التي يخضع لها الدول الأعضاء.

ويحضر المؤتمر سلين آلار، رئيسة بعثة الصندوق لمصر، وفق ما أعلنه الصندوق.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق يوم الأربعاء الماضي على المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني لمصر ومشاورات المادة الرابعة التي يخضع لها دول الأعضاء.

وبموجب الموافقة تحصل مصر على الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض مصر بقيمة 1.7 مليار دولار، ليبلغ إجمالي ما تحصلت عليه مصر من قرض الصندوق 5.4 مليار دولتر.

وفي يونيو 2020 توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد على برنامج الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرًا.

صندوق النقد الدولي قرض مصر قرض الإصلاح الاقتصادي

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