ارتفاع البطاطس وتراجع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة بالعبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
تراوحت أسعار البطاطس والكوسة والباذنجان البلدي والملوخية بين 50 قرشا و1.5 جنيه للكيلو، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس.
وتراجع سعر كيلو الخيار البلدي 1.5 جنيه، اليوم، ليتراوح بين 2 جنيه و4 جنيهات.
واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، بحسب بيانات موقع سوق العبور.
ويقدم "مصراوي" أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و2.7 جنيه.
البطاطس بين 4.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الكوسة بين 2.5 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الفاصوليا بين 4 و5 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنبهات، بزيادة جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الملوخية بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.
الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.
العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.
التفاح المصري بين 5 و10 جنيهات.
البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.
المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و14 جنيها.
المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.
المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.
الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان