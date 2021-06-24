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رئيس البورصة: مهلة شهرين للشركات الصغيرة للتعاقد مع الرعاة المعتمدين وبدء الهيكلة

12:50 م الخميس 24 يونيو 2021
رئيس البورصة: مهلة شهرين للشركات الصغيرة للتعاقد مع الرعاة المعتمدين وبدء الهيكلة

محمد فريد رئيس البورصة المصرية

كتبت – شيماء حفظي:

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية القرار التنفيذي المنظم لضوابط تعاقد الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة مع أحد الرعاة المسجلين بسجل الرعاة بالبورصة المصرية.

وقال بيان للبورصة اليوم الخميس، إن القرار يأتي، استكمالا لجهود إدارة البورصة لتفعيل خطة هيكلة وتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحدد القرار في مادته الأولى ألا تقل فترة التعاقد عن ثمانية أشهر، على أن يتم مراجعة موقف تلك الشركات من حيث استيفائها للمهام التي يتوجب على الراعي القيام بها.

وبحسب القرار التنفيذي الصادر بتاريخ ٢٣ يونيو ٢٠٢١، "تلتزم جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بموافاة البورصة المصرية بنسخة من العقد المبرم مع الراعي خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار".

وأوضح البيان، أن هذه الخطوة تأتي بعد افتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي و ٥ وزراء جلسة تداول البورصة الأربعاء الماضي، والإعلان عن التفاصيل الكاملة لخطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تطوير وتنمية هذا السوق بما يسمح بتطوير وتقوية قدرات الشركات ومن ثم اجتذاب استثمارات محلية وأجنبية لهذا السوق تعزز من السيولة والتداول.

الشركات الصغيرة البورصة المصرية محمد فريد

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