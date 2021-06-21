"تنمية المشروعات" يقدم دورات تدريبية مجانا للشباب بأسوان ضمن "حياة كريمة"

كتب- مصطفى عيد:

قال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه سينظم بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز نصر النوبة، 8 دورات تدريبية لتأهيل الشبان والفتيات على البدء في مشروعات جديدة، حيث تبدأ هذه الدورات اعتبارا من يوم 23 يونيو وتستمر حتى 15 يوليو.

وأضاف الجهاز، في بيان له اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي في إطار الأنشطة التي يقوم بها لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة بهدف تشجيع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة تسهم في توفير فرص عمل ناجحة ومستقرة.

ووجه إبراهيم عبد اللطيف، مدير فرع الجهاز بمحافظة أسوان، الدعوة للمواطنين والشباب بمركز نصر النوبة والقرى التابعة لها لحضور هذه الدورات التدريبية التي سيتم تنظيمها بقرية قورتة وقرية كوشتمنا (قاعة تدريب جمعية تنمية المجتمع).

ومن المقرر أن يتم تنظيم دورة "ولد فكرة مشروع" في الفترتين من (23 /24 يونيو) و(8/7 يوليو)، كما سيتم تنظيم دورة "إبدأ مشروعك" في الفترتين من (27 يونيو إلى 1 يوليو) و(11 إلى 15 يوليو)، ويمكن للشباب التقدم للحصول على هذه الدورات التدريبية من خلال فرع الجهاز بالمحافظة فى 19 شارع أبطال التحرير – برج مصر للتأمين.

وأوضح إبراهيم عبد اللطيف أن الجهاز يقدم هذه الدورات التدريبية مجانا حيث نظم منذ بداية العام الحالي 12 دورة تدريبية استفاد منها 130 شابا وفتاة بمركز نصر النوبة والقرى التابعة لها، حيث تم تدريبهم على كيفية اختيار المشروع المناسب وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل وذلك لمساعدتهم على بدء مشروعات صغيرة جديدة.

وذكر أن الجهاز قام منذ بداية العام بتمويل 722 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بمحافظة أسوان بإجمالي قدره 20 مليون جنيه أتاحت ما يزيد على ألف فرصة عمل لأهالي المحافظة.

وأشار عبد اللطيف إلى أن هذه الدورات التدريبية تساعد الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر على معرفة الأنشطة الصناعية أو الزراعية أو الخدمية والتجارية التي لها فرص استثمارية واعدة بقراهم مع الوضع في الاعتبار الموارد الطبيعية المتاحة بكل قرية وذلك بناءً على الدراسة الميدانية المفصلة التي قام بها الجهاز.

وقال إن هذه الدراسة تضمنت عددا من المحاور الاقتصادية والاجتماعية والإحصائية لتحديد الفرص الاستثمارية بهذه القرى.

وأضاف عبد اللطيف أن هذه الدورات تؤهل الشباب لإقامة مشروعاتهم بشكل علمي مما يضمن استمرارها ونجاحها وقدرتها على توفير فرص عمل مستقرة لأصحاب المشروعات وأهالي هذه القرى المستهدفة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة والخاصة بالنهوض وتطوير القرى المصرية.

ويرأس جهاز تنمية المشروعات لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بالمحافظات، وهي إحدى اللجان الفرعية التابعة للجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة.