زيادة في أسعار الخضروات بسوق العبور في أسبوع.. تعرف على الأصناف

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات خلال تعاملات الأسبوع، في سوق العبور، لتجارة الجملة، وبينها البطاطس والكوسة والفاصوليا، والخيار البلدي.

ووفقًا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، ارتفع سعر كيلو البطاطس اليوم الجمعة 10 قروش مقابل الجمعة الماضي، فيما زاد سعر كيلو الكوسة بين 50 قرشا وجنيه، فيما بلغت الزيادة في سعر الفاصوليا جنيهين.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة الأخرى، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي اليوم أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 و3.9 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.

الفاصوليا بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

العنب البناتي الأصفر بين 7 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 7 و10 جنيهات.

التفاح المصري بين 5 و10 جنيهات.

الفراولة بين 3 و6 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.