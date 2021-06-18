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الذهب يتماسك مع ارتفاع الأسعار عالميًا.. والجرام يرتفع اليوم 6 جنيهات في مصر

01:52 م الجمعة 18 يونيو 2021
الذهب يتماسك مع ارتفاع الأسعار عالميًا.. والجرام يرتفع اليوم 6 جنيهات في مصر

أسعار الذهب

كتبت– شيماء حفظي:

تماسكت أسعار الذهب في السوق المحلي، بعد موجة هبوط عنيفة أمس، مع عودة أسعار الخام الأصفر عالميًا للصعود خلال تعاملات اليوم.

وعاد الذهب للارتفاع اليوم في مصر بنحو 6 جنيهات، بعدما تراجع إجمالا بنحو 39 جنيهًا أمس، مقارنة بأسعار الأربعاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 عاد إلى الصعود اليوم إلى 771 جنيهًا بعدما أغلق تعاملات أمس عند نحو 765 جنيهًا للجرام.

وشهدت أسعار الذهب، هبوطًا حادًا خلال تعاملات أمس، مع تراجع أسعار المعدن الثمين عالميًا، بعدما تسبب تحول الفيدرالي الأمريكي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي في صعود الدولار وأثر سلبًا على جاذبية المعدن الأصفر.

وخلال تعاملات اليوم الجمعة، ارتفع سعر الذهب في البورصة العالمية بنحو 1.18% وفقًا لبيانات بلومبرج؛ ليتداول سعر الأوقية عند 1793 دولارًا.

وأشار الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، إلى أنه سيدرس تقليص برنامجه لشراء الأصول في كل اجتماع يعقده، وقدم موعد توقعات بأول زيادات لأسعار الفائدة بعد الجائحة إلى 2023، وهو ما تسبب في انهيار أسعار الذهب كملاذٍ آمن.

وبعد التصريحات التي تميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي، قفز الدولار لأعلى مستوى في شهرين ويتجه صوب أفضل أسبوع في نحو تسعة أشهر.

ورغم أن الذهب يُعتبر تحوطًا في مواجهة التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ستقلص جاذبيته إذ أنها تعني ارتفاع تكلفة فرصة حيازته.

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