تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وهبط الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 799 جنيهًا مقابل 800 جنيه، أمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 اليوم نحو 685 جنيها، وعيار 24 إلى 913 جنيهًا للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه نحو 6392 جنيهًا.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب بنحو 0.98 سنتا، بنسبة هبوط قدرها 0.05%، لتسجل 1858.04 دولار، في الساعة 12:28 دقيقة ظهرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.