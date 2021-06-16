Masrawy logo white

تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

12:33 م الأربعاء 16 يونيو 2021
تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وهبط الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 799 جنيهًا مقابل 800 جنيه، أمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 اليوم نحو 685 جنيها، وعيار 24 إلى 913 جنيهًا للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه نحو 6392 جنيهًا.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب بنحو 0.98 سنتا، بنسبة هبوط قدرها 0.05%، لتسجل 1858.04 دولار، في الساعة 12:28 دقيقة ظهرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية شعبة الذهب

الخبر التالى:

البورصة المصرية تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
609

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

911

متعافون اليوم

274404

إجمالي الإصابات

15691

إجمالي الوفيات

202650

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:تصل للحبس.. الداخلية: تفعيل عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارة من سبتمبر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا