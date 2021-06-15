"تنمية المشروعات" يوفر 150 دراسة جدوى لمشروعات صغيرة بقرى "حياة كريمة"

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز أعد 150 دراسة جدوى استرشادية للمشروعات الصغيرة التي يمكن تنفيذها بمحافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحسب بيان من الجهاز اليوم الثلاثاء.

وأضافت جامع أن إعداد دراسات الجدوى الاسترشادية للمشروعات جاء بناءً على الدراسات الميدانية التي أعدها عن المقومات الاستثمارية وفرص التشغيل المتاحة في 1500 قرية التي تشملها مبادرة حياة كريمة.

وذكرت أن هذا العدد من دراسات الجدوى يأتي كمرحلة أولى، ويستكمل خبراء الجهاز إعداد المزيد من هذه الدراسات لمساعدة المواطنين وتشجيعهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة مما يساعد على توفير فرص عمل لهم ولغيرهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية للريف المصري.

وأكدت نيفين جامع أن هذه الدراسات تتضمن أنشطة متنوعة منها الصناعات المعدنية والزراعية والغذائية وتربية الماشية والاستزراع السمكي والصناعات البلاستيكية والجلدية والحرف اليدوية والصناعات النسيجية والمفروشات.

وأشارت إلى أنه تحديد هذه الأنشطة جاء وفقا للموارد الطبيعية المتاحة بالقرى والمراكز المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة" واحتياجات المواطنين فيها وذلك لضمان نجاح هذه المشروعات وقدرتها على الاستمرار.

وأوضحت جامع أن إعداد هذه الدراسات جاء في إطار استكمال الأنشطة التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق بين مختلف جهات الدولة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بهدف تحسين الظروف المعيشية وتوفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات من خلال تشجيع المواطنين على الإقبال على العمل الحر والتشغيل الذاتي.

ودعت نيفين جامع الشباب والمواطنين أبناء هذه المحافظات للتوجه لأفرع الجهاز بمختلف المحافظات للاطلاع على هذه الدراسات والاستفادة منها والتعرف على وسائل التمويل المختلفة المتاحة من خلال الجهاز والدورات التدريبية التي تساعدهم على البدء في مشروعاتهم الجديدة.

وقالت إنه يمكن للمواطنين التعرف على أماكن أفرع الجهاز في هذه المحافظات عن طريق الاتصال بالخط الساخن (16733).

ويرأس جهاز تنمية المشروعات لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بالمحافظات، وهي أحد اللجان الفرعية التابعة للجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وفقا للبيان.