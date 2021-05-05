اجتماع بمجلس الأعمال المصري الأوكراني استعدادا لعقد اللجنة المشتركة

كتبت- نرمين إبراهيم:

عقد الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأوكراني، اجتماعاً موسعا بجمعية رجال الأعمال المصريين، عبر تقنية الفيدو كونفرانس برئاسة جمال العجيزي عضو الجمعية ورئيس الجانب المصري بالمجلس وذلك استعدادا لاجتماعات الدورة الثامنة للجنة المصرية الأوكرانية بالقاهرة خلال النصف الأول من عام 2021.

وقال العجيزي إن هناك توجها إيجابيا للدولة المصرية لتعزيز التعاون المشترك مع أوكرانيا في مجالات عدة ومنها السياحة والتوريدات العسكرية والحديد وزيت عباد الشمس وغيرها من السلع الاستراتيجية الهامة مثل القمح.

وأضاف أنه سيتم عقد لقاءات وجلسات عمل لمجلس الأعمال المصري الأوكراني بشقيه على هامش اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة، وذلك بهدف الاتفاق على خارطة طريق لدفع التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين في المرحلة المقبلة.

كما أوضح العجيزي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي من أهم القطاعات التي يولي المجلس اهتماماً كبيراً لعرضها علة الجانب الأوكراني بجانب التعاون الاقتصادي وتشجيع نمو الصادرات الوطنية.

وذكر أنه من المخطط توقيع بروتوكول للتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا، وبحث الاستفادة القصوى من الخبرات الأوكرانية في تحديث الصناعة المصرية، مشيراً إلى أن البحث العلمي والتعاون بين الجامعات أصبح الآن المصدر الأول للتنمية الاقتصادية في العالم.

وكشف العجيزي عن أن حجم التجارة مع أوكرانيا وصل إلى مليار و63 مليون دولار بنهاية عام 2020، كما أن عدد السياح الوافدين لمصر من أوكرانيا خلال عام 2020 بلغ 727 سائحا.

وأشار المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، إلى أهمية التعاون في مجال الاستثمار المشترك فيما يخص الصناعة بصفة عامة ونقل التكنولوجيا الأوكرانية لمصر بهدف توطين الصناعة المصرية من خلال إقامة صناعات مشتركة والاستفادة من اتفاقيات مصر الدولية والإقليمية.

كما أكد المنزلاوي أهمية الترويج للفرص المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات والعمل على ربطها بمختلف المدن والمناطق الاقتصادية في العالم خاصة في ظل وجود إرادة سياسية تأييد هذا الاتجاه.

وقال إن هناك العديد من الفرص أمام البلدين لمضاعفة التجارة والصادرات، كما أن قطاع الصناعات المعدنية يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة للتعاون الاقتصادي على المستوى الصناعي والتجاري وتبادل الخبرات والاستفادة بها في تحديث الصناعة المحلية، بالإضافة إلى الصناعات الإلكترونية والهندسية.

وأضاف أن هناك فرصا واعدة للتعاون المشترك في دراسة متطلبات واحتياجات السوق المصري والتعاون مع الجانب الأوكراني لتلبيتها، وعلى سبيل المثال فإن مصر ينقصها الكثير من المختبرات والمعامل ويمكن التعاون مع الجانب الأوكراني في بناءها وتوطينها في مصر كقاعدة للاختبارات ودعم المنتجات من حيث المواصفات الفنية.

وأكد المهندس حسام الجمل عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية، أن التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات هام جداً لمصر حيث أن أوكرانيا تمتلك ميزة تنافسية عالية في القطاع التكنولوجي.

وأضاف الجمل أنه يمكن التعاون مع الجانب الأوكراني في تطوير البرمجيات وخاصة البرمجيات الخاصة بالتصنيع، والتعهيد، ونقل الخبرة في برمجة الأنظمة المدمجة وبرمجة السيارات الكهربائية

كما أشار إلى أهمية دفع التعاون الثلاثي بين جمعية رجال الأعمال المصريين والأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا وأكاديمية البحث العلمي في مصر، بجانب إنشاء منصة إلكترونية للتشبيك القطاعي بين رجال الأعمال في البلدين.

وأكد علي عز الدين، وزير مفوض تجاري سابقاً، أهمية فتح قنوات تواصل بين جمعية رجال الأعمال وغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية بالتجارة والاستثمار في البلدين.

وأشار إلى إمكانية التوسع في مجالات التجارة من خلال السوق الأوكراني بالاستفادة من شبكة المواصلات والنقل التي تربطها بدول الاتحاد السوفيتي السابق والأسواق المجاورة، بالإضافة إلى أهمية الزيارات المتبادلة لوفود الأعمال من الدولتين في زيادة الاستثمارات المشتركة وتنمية حجم التجارة.

وأكد المهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية التعاون مع الجانب الأوكراني في مجال الزراعة العضوية وتبادل الخبرات في المجال الزراعي حيث أن أوكرانيا سوق كبير من الناحية الزراعية ودائما ما يستوردون منتجات مصرية مثل البطاطس والبصل و الموالح.

وشدد دياب على ضرورة دراسة السوق الأوكراني وشبكات التوزيع والتقسيم الاجتماعي لتحديد المنتجات وخاصة عالية الجودة التي يمكن دخولها للسوق الأوكراني، بجانب التعاون في مجال الصناعات الكيماوية والميكنة الزراعية والتعاون في زراعة القمح وفي مجال البحث العلمي في النواحي الزراعية وصحة الإنسان.