الخارجية الإيرانية: واشنطن غير مؤهلة للعب دور وقف إطلاق النار في غزة

(مصراوي)

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، الإدارة الأمريكية بأنها غير مؤهلة للعب دور وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتأتي تصريحات الخارجية الإيرانية، تزامنًا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى السعودية من أجل بحث الأوضاع في المنطقة وقطاع غزة.

وقال الخارجية الإيرانية في بيانها، إن أي قرار يتم اتخاذه بحق الشعب الفلسطيني، يجب أن يتخذه الشعب الفلسطيني نفسه ولا أحد غيره.

وأضافت طهران، أن إسرائيل لا يمكن أن تكون طرفًا في أي اتفاق سلام يتم إبرامه في المنطقة بصفتها "أكبر مزعزع للأمن" حد تعبيره.

وأشارت الخارجية، إلى أن الدعم الأمريكي والبريطاني هما من تسببا في استمرار حرب غزة بوضعها الحالي، مؤكدة أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وطالبت الخارجية الإيرانية، واشنطن ولندن بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل من أجل الضغط عليها لوقف الحرب في غزة.

