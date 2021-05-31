أسعار الذهب العالمية تصعد في أولى جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:



صعدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الاثتين، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة طفيفة بلغت 0.04%، وفقا لوكالة بلومبرج.

ووفقًا لبيانات الوكالة، فإن سعر الأوقية صعد إلى 1904.4 دولار في تمام الساعة 10 صباحا.

وكانت أسعار الذهب سجلت 1903.7 دولار في ختام جلسة الجمعة الماضية.