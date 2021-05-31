أسعار الذهب العالمية تصعد في أولى جلسات الأسبوع
كتبت- شيرين صلاح:
صعدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الاثتين، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة طفيفة بلغت 0.04%، وفقا لوكالة بلومبرج.
ووفقًا لبيانات الوكالة، فإن سعر الأوقية صعد إلى 1904.4 دولار في تمام الساعة 10 صباحا.
وكانت أسعار الذهب سجلت 1903.7 دولار في ختام جلسة الجمعة الماضية.
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