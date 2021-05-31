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أسعار الذهب العالمية تصعد في أولى جلسات الأسبوع

10:24 ص الإثنين 31 مايو 2021
أسعار الذهب العالمية تصعد في أولى جلسات الأسبوع

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الاثتين، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة طفيفة بلغت 0.04%، وفقا لوكالة بلومبرج.

ووفقًا لبيانات الوكالة، فإن سعر الأوقية صعد إلى 1904.4 دولار في تمام الساعة 10 صباحا.

وكانت أسعار الذهب سجلت 1903.7 دولار في ختام جلسة الجمعة الماضية.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب

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البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الاثنين

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