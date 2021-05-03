بعد سماح الحكومة باستئناف أعمال البناء..هل ينشط سوق الحديد والأسمنت؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن استئناف أعمال البناء مرة أخرى ببعض المحافظات لن ينشط حركة سوق الحديد والأسمنت خلال الفترة الحالية.

وأعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ 27 مركزا ومدينة بالمحافظات، والتي تم اختيارها وذلك اعتبارا من أول مايو الجاري ولمدة شهرين.

وأوضح شعراوي، أنه سيتم البدء في تطبيق المنظومة على باقي المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021 طبقاً لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مؤخرا.

وأرجع الزيني قوله إلى أن إجراءات استئناف رخصة أعمال البناء تأخذ وقتا في الإجراءات حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع، لذا سيظل سوق الحديد والأسمنت يعاني من تراجع الطلب وزيادة المعروض خلال الفترة الحالية.

وكانت الحكومة أعلنت وقف تراخيص البناء في المدن الكبرى وعواصم المحافظات منذ مايو الماضي ولمدة 6 أشهر، فضلا عن الوقف الكامل لها في 4 محافظات، مما سبب ذلك ركود كبير في حركة البيع والشراء بسوق مواد البناء.

وتراوح متوسط سعر طن حديد التسليح أرض المصنع بين 13400 و13800 جنيه، ويتراوح متوسط سعر الطن للمستهلك بين 13600 جنيه و14 ألف جنيه، وفقا لقول الزيني.

وبحسب رئيس الشعبة، يتراوح متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بين 675 و 820 جنيهًا، ومتوسط سعر الطن للمستهلك بين 850 و950 جنيهًا.