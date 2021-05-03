بعد سماح الحكومة باستئناف أعمال البناء..هل ينشط سوق الحديد والأسمنت؟

10:46 ص الإثنين 03 مايو 2021
بعد سماح الحكومة باستئناف أعمال البناء..هل ينشط سوق الحديد والأسمنت؟

أعمال البناء

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن استئناف أعمال البناء مرة أخرى ببعض المحافظات لن ينشط حركة سوق الحديد والأسمنت خلال الفترة الحالية.

وأعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ 27 مركزا ومدينة بالمحافظات، والتي تم اختيارها وذلك اعتبارا من أول مايو الجاري ولمدة شهرين.

وأوضح شعراوي، أنه سيتم البدء في تطبيق المنظومة على باقي المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021 طبقاً لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مؤخرا.

وأرجع الزيني قوله إلى أن إجراءات استئناف رخصة أعمال البناء تأخذ وقتا في الإجراءات حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع، لذا سيظل سوق الحديد والأسمنت يعاني من تراجع الطلب وزيادة المعروض خلال الفترة الحالية.

وكانت الحكومة أعلنت وقف تراخيص البناء في المدن الكبرى وعواصم المحافظات منذ مايو الماضي ولمدة 6 أشهر، فضلا عن الوقف الكامل لها في 4 محافظات، مما سبب ذلك ركود كبير في حركة البيع والشراء بسوق مواد البناء.

وتراوح متوسط سعر طن حديد التسليح أرض المصنع بين 13400 و13800 جنيه، ويتراوح متوسط سعر الطن للمستهلك بين 13600 جنيه و14 ألف جنيه، وفقا لقول الزيني.

وبحسب رئيس الشعبة، يتراوح متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بين 675 و 820 جنيهًا، ومتوسط سعر الطن للمستهلك بين 850 و950 جنيهًا.

البناء أعمال البناء الحديد الأسمنت الحكومة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 229635

    عدد المصابين

  • 172342

    عدد المتعافين

  • 13469

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الصحة تحسم.. هل تختلف أعراض موجة كورونا الثالثة عن الأولى والثانية؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا